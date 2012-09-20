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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 13:50 BJT

〔台湾股市〕收低54.36点,宏达电先涨后跌

路透台北9月20日电---台湾股市周四收低0.7%,宏达电(2498.TW)回吐早盘涨幅并收低1.45%,之前该公司推出运行微软(MSFT.O)Windows Phone 8系统的新款智能手机.

加权股价指数.TWII收低54.36点报7,727.55点,开盘为持平.

电子类指数.TELI跌0.82%,金融保险类指数.TFNI亦跌0.67%.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW降至803.44亿台币,上交易日为1,012.51亿.(完)

--编译 侯向明;审校 隋芬

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