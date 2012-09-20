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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--9月21日****

路透9月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 8月 -- -228.6

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 133 -18

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.3% -0.1%

(较上年同期) +1.3% +1.3%

央行核心CPI(较前月) +0.3% -0.1%

(较上年同期) +1.5% +1.7%

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -0.2% -0.1%

1430 美国ECRI一周领先指标 9月14日当周 -- 124.9

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.5% +0.4%

(较上年同期) +1.6% +1.5%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 顺差17.33 --

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 42.6 46.4

服务业PMI 46.1 49.4

综合PMI 44.1 --

0728 德国制造业PMI 9月初值 47.3 45.3

服务业PMI 50.6 48.5

综合PMI 49.7 --

0758 欧元区制造业PMI 9月初值 46.0 45.5

服务业PMI 46.0 47.5

综合PMI 45.9 46.6

0800 意大利工业订单(较前月) 7月 +2.9% --

(较上年同期) -4.9% --

工业销售(较前月) +1.2% --

(较上年同期) -5.3% --

0830 英国零售销售(较前月) 8月 -0.2% -0.4%

(较上年同期) +2.7% +2.7%

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负8 负15

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月15日当周 38.2 37.5

初请失业金人数四周均值(万人) 37.8 --

续请失业金人数(万人) 9月8日当周 327.2 330

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.5 51.5

1400 欧元区消费者信心指数 9月 负25.9 负24

1400 美国领先指标 8月 -0.1% -0.1%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 负1.9 负4.0 (完)

--整理 隋芬/王翔琼;审校 白云

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