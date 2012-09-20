主要国家经济指标预测--9月21日****

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透9月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 8月 -- -228.6
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 133 -18
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.3% -0.1%
(较上年同期) +1.3% +1.3%
央行核心CPI(较前月) +0.3% -0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.7%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -0.2% -0.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 9月14日当周 -- 124.9
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +1.6% +1.5%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 顺差17.33 --
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 42.6 46.4
服务业PMI 46.1 49.4
综合PMI 44.1 --
0728 德国制造业PMI 9月初值 47.3 45.3
服务业PMI 50.6 48.5
综合PMI 49.7 --
0758 欧元区制造业PMI 9月初值 46.0 45.5
服务业PMI 46.0 47.5
综合PMI 45.9 46.6
0800 意大利工业订单(较前月) 7月 +2.9% --
(较上年同期) -4.9% --
工业销售(较前月) +1.2% --
(较上年同期) -5.3% --
0830 英国零售销售(较前月) 8月 -0.2% -0.4%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负8 负15
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月15日当周 38.2 37.5
初请失业金人数四周均值(万人) 37.8 --
续请失业金人数(万人) 9月8日当周 327.2 330
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.5 51.5
1400 欧元区消费者信心指数 9月 负25.9 负24
1400 美国领先指标 8月 -0.1% -0.1%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 负1.9 负4.0 (完)
--整理 隋芬/王翔琼;审校 白云
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000