〔基金产业〕PIMCO、DoubleLine、TCW因美联储QE3成为大赢家

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透纽约9月20日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)为刺激经济推出购买抵押支持债券(MBS)的举措,对债券基金领域三巨头来说是天赐良机.这三家公司分别是:太平洋投资管理公司(PIMCO)、DoubleLine Capital、TCW.
这三大基金公司旗下的共同基金早在美联储上周四出台QE3之前,就全都重仓持有MBS.
由于美国公债收益率(殖利率)位于极低水准,像TCW、PIMCO、DoubleLine这样的债券投资者早已将目标转移至MBS,因为这类证券不仅收益率更高,而且在利率稳定的时候表现也很好.
TCW的旗舰基金表现超过由PIMCO联合创始人葛罗斯和DoubleLine创始人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)分别掌管的基金,后两位基金经理均是债券投资界呼风唤雨的帝王级人物.
规模74亿美元的TCW Total Return Bond Fund(TGLMX.O)今年迄今已上涨10.68%,其逾80%的资产都投资于MBS.
全球最大的债券基金--规模2,725亿美元的PIMCO Total Return Fund(PTTRX.O)今年迄今涨幅为8.61%.规模320亿美元的DoubleLine Total Return Bond Fund(DBLTX.O)同期涨幅为7.89%.两者增值幅度均不及TCW的基金.
路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)报称,在美联储QE3出台后一周内,TCW Total Return债券基金上涨了0.59%,PIMCO和DoubleLine基金的涨幅分别为0.565%和0.53%.
债市专家表示,可能产生最佳回报的基金是那些重仓配置了贴有"民间标签"的MBS.相对于"民间"MBS的,是如房利美FNM.P和房贷美FRE.P(以下简称"两房")等政府发起机构所发行的MBS.
政府不会对"民间"MBS提供本金偿还担保,与两房支持的MBS明显不同.由于没有政府支持,支持民间MBS的抵押贷款蕴含违约风险(也即信用风险),相比之下政府支持的证券则不存在违约风险.
民间MBS证券常见的有富国银行、高盛、New Century发行的MBS.背后的支持资产包括最优贷款、次级贷款或是alt-A级贷款.
美联储的刺激措施或许已在无意间把投资者引入民间抵押债券市场,因联储购买政府机构MBS的措施,令两房MBS收益率下滑的幅度,大于并非由这些机构发行的MBS.
而随着房市显露出复苏迹象,基金经理表示,投资者加码非两房MBS持仓的风险降低了.
TCW Total Return Fund的联席基金经理Bryan Whalen表示,机构MBS利率的下滑,最终将推动"投资者资金"进入风险较高的非机构MBS.
"长期而言,我们仍然认为非机构RMBS(住房抵押贷款支持证券)具有投资价值,预计会有上佳的表现,"Whalen说.
OmniVest Group LLC联席总裁兼首席投资官Tom Sowanick则表示,"毫无疑问,应该避开收益率低于1.5%的机构MBS,投资者应该关注民间MBS."(完)
--编译 白云/王洋; 审校 沈以文
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000