〔基金产业〕PIMCO、DoubleLine、TCW因美联储QE3成为大赢家

路透纽约9月20日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)为刺激经济推出购买抵押支持债券(MBS)的举措,对债券基金领域三巨头来说是天赐良机.这三家公司分别是:太平洋投资管理公司(PIMCO)、DoubleLine Capital、TCW.

这三大基金公司旗下的共同基金早在美联储上周四出台QE3之前,就全都重仓持有MBS.

由于美国公债收益率(殖利率)位于极低水准,像TCW、PIMCO、DoubleLine这样的债券投资者早已将目标转移至MBS,因为这类证券不仅收益率更高,而且在利率稳定的时候表现也很好.

TCW的旗舰基金表现超过由PIMCO联合创始人葛罗斯和DoubleLine创始人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)分别掌管的基金,后两位基金经理均是债券投资界呼风唤雨的帝王级人物.

规模74亿美元的TCW Total Return Bond Fund(TGLMX.O)今年迄今已上涨10.68%,其逾80%的资产都投资于MBS.

全球最大的债券基金--规模2,725亿美元的PIMCO Total Return Fund(PTTRX.O)今年迄今涨幅为8.61%.规模320亿美元的DoubleLine Total Return Bond Fund(DBLTX.O)同期涨幅为7.89%.两者增值幅度均不及TCW的基金.

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)报称,在美联储QE3出台后一周内,TCW Total Return债券基金上涨了0.59%,PIMCO和DoubleLine基金的涨幅分别为0.565%和0.53%.

债市专家表示,可能产生最佳回报的基金是那些重仓配置了贴有"民间标签"的MBS.相对于"民间"MBS的,是如房利美FNM.P和房贷美FRE.P(以下简称"两房")等政府发起机构所发行的MBS.

政府不会对"民间"MBS提供本金偿还担保,与两房支持的MBS明显不同.由于没有政府支持,支持民间MBS的抵押贷款蕴含违约风险(也即信用风险),相比之下政府支持的证券则不存在违约风险.

民间MBS证券常见的有富国银行、高盛、New Century发行的MBS.背后的支持资产包括最优贷款、次级贷款或是alt-A级贷款.

美联储的刺激措施或许已在无意间把投资者引入民间抵押债券市场,因联储购买政府机构MBS的措施,令两房MBS收益率下滑的幅度,大于并非由这些机构发行的MBS.

而随着房市显露出复苏迹象,基金经理表示,投资者加码非两房MBS持仓的风险降低了.

TCW Total Return Fund的联席基金经理Bryan Whalen表示,机构MBS利率的下滑,最终将推动"投资者资金"进入风险较高的非机构MBS.

"长期而言,我们仍然认为非机构RMBS(住房抵押贷款支持证券)具有投资价值,预计会有上佳的表现,"Whalen说.

OmniVest Group LLC联席总裁兼首席投资官Tom Sowanick则表示,"毫无疑问,应该避开收益率低于1.5%的机构MBS,投资者应该关注民间MBS."(完)