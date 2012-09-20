罗姆尼言论同时引发共和党内支持与担忧

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月19日电---罗姆尼日前表示近一半美国人是懒鬼，美国共和党一名参议员候选人周三加入另外两名共和党参议员的队列，对此表示反对，然而该党其他议员们则对罗姆尼表示支持。
声援罗姆尼的共和党国会议员们称此番话虽然说得不好听，但言之有理。此前罗姆尼称有47%的美国人并不缴纳个人所得税，且觉得自己应该享受国家的帮助。
他们认为这番话虽然在该国政坛引起轩然大波，但风波很快会平息，也不会伤害到罗姆尼和共和党议员的竞选前途。
但现任总统奥巴马和民主党并没有打算放过此事，力图将其变成总统和国会选举活动中的一个议题，并很快便将其投射到新的竞选广告中。
参议院民主党领袖哈里·瑞德(Harry Reid)对记者表示：“支持罗姆尼的人们排着长队转投我们。”
此前一则视频流出，为今年早些时候罗姆尼参加一个筹款活动时录制。罗姆尼在活动上称，奥巴马的支持者们——47%的美国人“不缴纳个人所得税”，还视自己为“受害者”，觉得自己“应该享受医疗、食品、住房等一切你能说得出的福利。”
瑞德指出有三名共和党人对罗姆尼的言论表示批评，分别为马萨诸塞州参议员斯科特·布朗(Scott Brown)、内华达州参议员迪安·海勒(Dean Heller)和康涅狄格州参议员候选人琳达·麦马汉(Linda McMahon)。
布朗和麦马汉周二在视频流出后不久就表达了他们的声音。
共和党参议员、该党2008年总统候选人麦凯恩则对针对罗姆尼的批评声音开火，称“罗姆尼只是想说，美国需要改善经济以制造更多就业机会，让民众可以不依赖救助项目，我同意他的看法。”（完）
编译：辛毅 发稿：张家伟
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000