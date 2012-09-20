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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 14:15 BJT

〔日本股市〕收低1.6%,因汇丰中国制造业PMI数据低迷

路透东京9月20日电---日本股市日经指数周四收低1.6%,回吐昨日因日本央行放宽政策录得的巨大涨幅.中国制造业数据低迷加剧了对该国经济的担忧,导致今日日股下滑.

日经指数.N225收低145.23点,至9,086.98点,跌破五日移动均线切入位9,119.50构成的支撑.日经中国50指数.NCHN下跌2%,该指数成分股都是在华敞口较大的日本公司.

东证股价指数.TOPX下滑1.4%至753.81点.(完)

--编译 程琳;审校 沈以文

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