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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 14:16 BJT

〔韩国股市〕收低,中国制造业PMI数据带来阴霾

路透首尔9月20日电---韩国股市周四扩大跌势,此前汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)数据表明,该国制造业仍在收缩.

权重股三星电子(005930.KS)收低2.05%.原油炼厂类股亦下挫. SK Innovation(096770.KS)大跌4.3%.S-Oil(010950.KS)下挫3.2%.

综合股价指数.KS11收跌0.87%至1,990.33点.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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