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债券 | 2012年 9月 20日 星期四 14:18 BJT

〔欧元债市〕德债期货开高,关注西班牙标债

路透伦敦9月20日电---德国公债期货周四开高,投资者在西班牙标债前持谨慎态度,因该国正考虑是否以及何时申援,而若申援则将为欧洲央行干预打开大门.

西班牙寻求金援的压力与日俱增,因其10年期债券收益率(殖利率)本周一度升穿6%关口.

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