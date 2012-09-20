〔中国股市〕沪综指收挫2.1%至近44个月新低,抛压加大短线或续跌

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透北京9月20日电---中国股市沪综指.SSEC周四低开低走,收挫2%并创近44个月新低.经济形势持续不明朗,及外部争端日趋紧张加剧市场抛压.分析人士预计,短线大盘或续跌,并将考验2,000点整数关口.
沪综指收报2,024.837点,跌42.994点或2.08%,此前低点为2009年2月2日的2,011.683点.今日沪市A股成交金额放大至538亿元人民币,上日为434.6亿元.
第一创业证券分析师郭树华指出,未有进一步政策利好支持令投资者失望.此外,临近10月中小板面临大幅解禁压力是今日市场调整的主要因素.
"在经济形势不明朗,且外部因素持续影响下,预计市场估值还将延续探底走势,短期会考验2,000点",他称.
今日煤炭有色、地产、保险券商等权重板块全线低迷,新华保险(601336.SS)大挫7.17%,报22.91元人民币.
中国国家副主席习近平周三表示,日本应该克制其行为,停止侵犯中国主权.日本"购买"钓鱼岛是一场闹剧.另据日本媒体报导,两艘中国海军护卫舰出现在钓鱼岛西北80海里海域.这是中国海军首次出现在这一地区.钓鱼岛形势呈持续紧张态势.
沪深300指数.CSI300收跌2.24%,报2,195.951点.沪深300指数10月合约CIFV2尾盘报2,211.0点,跌2.21%,成交量为423,020手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000