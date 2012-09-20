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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 14:44 BJT

〔澳洲股市〕下滑0.5%,因油价走软且中国制造业数据低迷

路透墨尔本9月20日电---澳洲股市周四下跌0.5%,能源类和矿业类股领跌,因此前油价走软,且数据显示中国制造业继续萎缩.

Woodside Petroleum(WPL.AX)下跌2.2%至33.95澳元,此前美国10月原油期货合约CLc1跌逾1美元至每桶90.94美元,因沙特阿拉伯誓言要压低全球油价.

必和必拓(BHP.AX)挫跌1.5%,力拓(RIO.AX)下滑2.1%,此前汇丰公布的中国9月制造业采购经理人指数(PMI)继续低于50的荣枯分水岭.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数收低21点,至4,397.2点.(完)

--编译 程琳;审校 于春红

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