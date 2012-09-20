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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 14:56 BJT

〔日本股市〕收低1.6%,中国制造业数据疲弱加重市场忧虑情绪(更新版)

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* 中国制造业PMI不佳加剧经济放缓担忧

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路透东京9月20日电---日本股市日经指数周四下滑1.6%,回吐上日涨幅,此前汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)数据不尽人意,加剧了市场对中国需求的担忧.

9月汇丰中国制造业PMI初值微升至47.8,为两个月高位,脱离上月终值所创41个月最低水准47.6,鲜有迹象表示行业将很快扭转局势.[ID:nSB1787428].在中国业务敞口较高的日本企业受到该数据拖累.

矿商类股.IMING.T、船运类股.ISHIP.T和钢铁制造商类股.ISTEL.T跌幅在2.4-3.4%之间,这些行业最容易受到中国和全球需求疲弱的打击.

此外,数据显示日本8月对中国的出口较上年同期减少9.9%,也令今日市场愈加蒙阴.

日经指数.N225收低145.23点,报9,086.98点,跌破五日移动均线切入支撑位9,119.50点.日经中国50指数.NCHN下挫2%.

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