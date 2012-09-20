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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 15:06 BJT

〔金属期市〕LME期锡下跌4.5%至一周低位,受美元走强和技术抛盘拖累

路透新加坡9月20日电---伦敦金属交易所(LME)期锡CMSN3周四一度下跌4.5%至每吨20,441美元,为一周低位,受美元走强和技术抛盘的拖累.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

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