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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 14:55 BJT

《汇市简讯》各货币对波动率在亚洲时段多数时间内承压

0640GMT * 各货币对波动率今日在亚洲时段多数时间内承压 * 买盘回升,因欧元、澳元、日圆及交叉盘现汇触及低点 * 美元/日圆回跌120个跳动点带动风险逆转指标曲线上升,因干预威胁又浮现 (完) --编译 张明钧;审校 于春红 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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