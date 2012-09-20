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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 15:17 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元和日圆下跌,因法国PMI报告不佳

路透伦敦9月20日电---欧元兑美元周四跌至一周低点,因刚刚公布的采购经理人指数(PMI)显示,法国企业活动的下降速度超过预期,令市场益发担忧欧元区经济衰退可能加深.

欧元/美元EUR=下跌0.8%至1.29415,PMI报告出炉前报约1.2980.

欧元/日圆EURJPY=R日内下跌逾1%至日低101.07日圆.

与成长密切相关的澳元也承压,兑美元跌1%至九日低点1.0367.(完)

--编译 高琦; 审校 王洋

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