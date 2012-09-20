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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 15:14 BJT

〔澳洲经济〕IMF预计澳洲经济将按潜在水平增长,今年料成长3.25%左右

路透悉尼9月20日电---国际货币基金组织(IMF)周四发布报告称,澳洲经济前景仍然有利,今年经济料将增长3.25%左右,符合潜在水平,得益于仍然强劲的资源投资.

IMF并称,货币政策应当维持宽松,因通胀前景良性、澳元强劲且政府紧缩财政.

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