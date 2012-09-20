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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 15:09 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,受风险资产疲弱提振

* 10年期公债期货续涨,因股市走低 * 日本央行宽松举措支撑市场人气 路透东京9月20日电---日本公债价格周四上涨,股市疲软刺激投资者寻求较安全资产,从而提振债市. 日本股市日经指数.N225收低1.6%,中国公布的制造业数据加剧了对该国经济放缓的担忧.

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