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市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 15:10 BJT

《汇市简讯》美元兑瑞郎走高,因欧元兑美元跌势快过欧元兑瑞郎

0651 GMT

* 美元兑瑞郎升回0.93区域低端,因欧元兑美元跌势再次快过欧元兑瑞郎

* 有望进一步上探,目标是0.9340/60

* 若持续突破,0.9225与0.9300的障碍位将不再成当前焦点

* 100日移动均线现切入在0.9341

* 欧元兑瑞郎在1.20区域上段,但仍未反映欧元整体疲势.(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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