版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 15:19 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌逾1美元至每桶107.18美元

路透伦敦9月20日电---布兰特原油期货LCOc1周四盘中跌逾1美元至每桶107.18美元,本周稍早沙特誓言将压低油价.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐