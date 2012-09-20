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市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 15:12 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元几近持平,关注西班牙标债

* 中国制造业连续第11个月萎缩

* 投资者关注西班牙标债以寻找援助线索

路透苏黎世9月20日电---瑞郎兑美元周四下滑,兑欧元持平,因全球经济成长放慢及欧元区债务负担是投资者心头之重.

亚洲股市、原油和期铜周四扩大跌幅,因稍早数据显示中国制造业连续第11个月萎缩,有关中国决策当局是否会追随全球央行一道推出刺激举措的前景仍然不明.[ID:nSB1787428]

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