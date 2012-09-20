〔中国外汇拆借〕QE3推出后美元拆借利率继续低位徘徊,料向下空间有限

路透北京9月20日电---中国银行间市场的美元流动性泛滥依旧,境内美元拆借市场利率继续维持低位徘徊态势,与美国上周四推出新一轮宽松政策(QE3)前几无变化.市场人士预期,这一状况在中国疲弱的实体经济改善前料难有实质性转变.

他们指出,QE3对境内美元拆借的影响非常小,因其隔夜到三个月的美元拆借利率已经跟Libor(伦敦银行间拆放款利率)基本重合,没有继续向下的空间.

"(美元拆借利率)往下没什么空间了,...往上也没有大的动力,往上取决于中国经济的复苏情况,"华南一外资行交易员称,现在人民币升值预期也不是很强,银行间美元流动性依旧泛滥,大部分外币都没有很大的需求.

从活跃度而言,期限在一个月内的美元拆借交易还相对活跃,一年期或者以上的拆借交易则成交很少.

另一位国有银行的交易员亦称,美元拆借利率保持比较低的水平,美国QE3推出影响并不大.而中国实体经济疲弱拖累美元需求,令一年期成交寡淡.

"一年期没什么成交,(利率)1.4-1.8之间都有人喊,但没什么成交,...一年期感觉上一天成交可能不到10笔,有时可能还不到5笔,"该交易员称.

北京时间14:47,上海国际货币经纪公司的美元拆借利率报价CFETSICAPC15中,一年期美元拆借利率参考报价USD1YD=CFIC仍为1.3%,与QE3推出之前的水平相当.

今年以来美元流动性泛滥使拆借利率不断下降.上述期限美元拆借利率已从年初时的4.2%降至8月初时1.7%的水平.上周周初受QE3推出预期的影响,该报价自1.6%下降至1.3%,创2009年初以来历史最低水平.

短端利率相对继续持稳亦显示了市场的偏好.数据显示,隔夜美元拆借利率参考报价USDOND=CFIC持稳于0.15%,三个月期USD3MD=CFIC亦保持在0.4%.

不过,亦有交易员提出,QE3推出对境内美元拆借市场的影响将滞后反应,而最近两天中国外汇交易中心人民币/美元即期市场CNY=CFXS的结汇盘大量涌出,带动人民币连创新高,或令后期银行间美元流动性的泛滥状况有所好转.

"之前美元存款非常多,QE3后美元的收益(预期)更低了,而近期人民币在升值通道中,使得美元存款都出来了,引发结汇盘,近一段时间美元的结汇比较多,"北京一国有银行交易员称.

人民币兑美元即期周四继续上冲势头,盘中突破6.30关口,一度触及逾五个月高点.美国量化宽松政策(QE3)增强美元贬值预期,且昨日市场料已触及很多交易机构美元多头的止损位,从而进一步加剧美元抛压.[ID:nSB1787926]

路透测算的境内美元一年期隐含利率CNY1YFIX=R周四报0.6287%,低于Libor利率0.9875%.(完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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