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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 15:27 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元下跌而公债上涨,因中国制造业数据疲弱

路透首尔9月20日电---韩元兑美元周四在本地市场收低,追随韩股下滑,因中国制造业数据疲弱凸显出全球经济持续面临挑战.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,123.1韩元.周三收报1,114.8.

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