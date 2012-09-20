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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 15:49 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/美元削减跌幅,受德国PMI数据提振

路透伦敦9月20日电---欧元/美元EUR=周四在德国采购经理人指数(PMI)数据公布后削减跌幅,自约1.2950美元升至1.2973美元,因数据显示德国服务业略微改善,缓解了稍早法国PMI表现欠佳所引发的欧元区增长忧虑.[PMI-CMN](完)

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