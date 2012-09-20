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市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 15:51 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎持稳,尽管美元/瑞郎上涨

0730GMT

* 尽管美元/瑞郎上涨,但欧元/瑞郎仍持稳于1.21略下方

* 欧元/美元下跌以反应美元涨势,与可能的反弹之势背道而驰

* 但长线交易员认为有下跌风险,因先前与瑞士央行调整汇率底限传闻相关的涨势消退

* 瑞士8月贸易顺差缩窄至17.33亿瑞郎.(完)

--编译 于春红;审校 张明钧

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