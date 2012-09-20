〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nSB1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN]
〔背景资料〕中国利率自1990年以来变动一览表......................[ID:nSB1652408]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nSB8536501]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nST0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nSB1776650]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nST0443660]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN]
浏览全球主要国家利率变动一览表,请点选[ID:nGLOBAL](完)
--整理 许娜
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000