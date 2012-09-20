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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 16:06 BJT

〔企业并购〕美国铝业高管称一中国集团对其意大利工厂显现初步买兴

路透罗马9月20日电---美国铝业(ALCOA)(AA.N)撒丁岛地区总裁Ugo Capellacci周四表示,一中国集团对该公司意大利工厂显示出初步的买兴.这座意大利工厂位于撒丁岛地区.

对于这个集团,他除了表示规模很大之外,并未提供进一步的细节.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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