〔投行观点〕中国经济四季度企稳,A股上行动力相对增强--瑞银

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透上海9月20日电---瑞银证券财务管理研究部首席中国投资策略师高挺周四预计,随着财政和货币政策继续逐步放松,中国经济四季度可能企稳,上市公司盈利在四季度恢复同比正增长,A股市场上行动力相对增强.
他并认为,在行业配置上,可选择非银行金融(保险、证券)、房地产、原材料成本下行的电力和家电板块、增长相当确定的食品饮料和医药板块等.瑞银证券是瑞银集团UBSN.VX旗下的中国合资券商.
"市场预期已经十分悲观,许多负面因素已经在股价中反映."他说,随着经济和业绩增长企稳回升,四季度股指虽然仍会在上半年运行区间内,但上行阶段出现的可能性较大.
因经济形势不明朗及外部争端日趋紧张,沪综指.SSEC周四收挫2.1%至2,024.837点,创近44个月新低.上半年沪综指运行区间大致在2,150-2,450点.
高挺认为,短期内国际经济虽然总体疲弱,但不会大幅恶化;国内降息和信贷政策微调一定程度上增加中长期贷款和投资需求;基础设施投资正进一步恢复;房地产投资不会进一步收紧.总体而言,国内经济基本面正在好转.
瑞银预计今明两年中国国内生产总值(GDP)增速为7.5%和7.8%,明年国内经济增长主要来自四方面,即房地产销售和投资有所恢复;财政和货币政策力度增加;去库存结束后工业生产有所回升;及外围经济趋向稳定.
瑞银认为,中国四季度增长低于预期,经济拐点推后的情形属于小概率事件,导致这种情形发生的因素可能包括国际经济和金融系统恶化超预期;地方融资平台贷款风险或银行不良率明显上升;房价快速反弹及政策放松力度不足.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000