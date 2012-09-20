《中国上海证交所A+B股股价对比表》--9月20日

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透北京9月20日电---以下为中国上海A+B股周四收市价及比价: (本地时间15:53时,1美元=6.2996人民币CNY=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (美元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 仪电电子(600602.SS)(900901.SS) 3.73 0.311 1.90 ST二纺 (600604.SS)(900902.SS) 8.92 0.376 3.77 大众交通(600611.SS)(900903.SS) 4.65 0.457 1.62 永生投资(600613.SS)(900904.SS) 14.90 0.867 2.73 老凤祥 (600612.SS)(900905.SS) 22.89 1.689 2.15 SST中纺 (600610.SS)(900906.SS) 11.55 0.378 4.85 鼎立股份(600614.SS)(900907.SS) 12.32 0.625 3.13 氯碱化工(600618.SS)(900908.SS) 8.10 0.420 3.06 双钱股份(600623.SS)(900909.SS) 8.87 0.517 2.72 海立股份(600619.SS)(900910.SS) 6.32 0.473 2.12 浦东金桥(600639.SS)(900911.SS) 6.24 0.656 1.51 外高桥 (600648.SS)(900912.SS) 7.31 0.666 1.74 ST联华 (600617.SS)(900913.SS) 9.95 0.498 3.17 锦江投资(600650.SS)(900914.SS) 6.36 0.674 1.50 中路股份(600818.SS)(900915.SS) 12.45 0.647 3.05 金山开发(600679.SS)(900916.SS) 8.02 0.403 3.16 海欣股份(600851.SS)(900917.SS) 5.55 0.384 2.29 耀皮玻璃(600819.SS)(900918.SS) 6.09 0.405 2.39 大江股份(600695.SS)(900919.SS) 4.51 0.255 2.81 上柴股份(600841.SS)(900920.SS) 10.10 0.545 2.94 丹化科技(600844.SS)(900921.SS) 10.89 0.751 2.30 上海三毛(600689.SS)(900922.SS) 7.32 0.653 1.78 友谊股份(600827.SS)(900923.SS) 8.42 1.130 1.18 上工申贝(600843.SS)(900924.SS) 6.75 0.386 2.78 上海机电(600835.SS)(900925.SS) 8.23 1.014 1.29 宝信软件(600845.SS)(900926.SS) 14.12 1.050 2.13 上海物贸(600822.SS)(900927.SS) 5.15 0.496 1.65 自仪股份(600848.SS)(900928.SS) 6.66 0.459 2.30 上海普天(600680.SS)(900930.SS) 10.56 0.502 3.34 陆家嘴 (600663.SS)(900932.SS) 10.18 0.993 1.63 华新水泥(600801.SS)(900933.SS) 10.57 1.297 1.29 锦江股份(600754.SS)(900934.SS) 15.29 1.284 1.89 鄂尔多斯(600295.SS)(900936.SS) 8.63 0.861 1.59 华电能源(600726.SS)(900937.SS) 2.14 0.223 1.52 SST天海 (600751.SS)(900938.SS) 8.31 0.269 4.90 ST华源 (600094.SS)(900940.SS) 4.90 0.339 2.29 东方通信(600776.SS)(900941.SS) 4.80 0.353 2.16 黄山旅游(600054.SS)(900942.SS) 13.80 1.195 1.83 开开实业(600272.SS)(900943.SS) 9.67 0.697 2.20 海南航空(600221.SS)(900945.SS) 3.84 0.520 1.17 ST轻骑 (600698.SS)(900946.SS) 4.86 0.293 2.63 振华重工(600320.SS)(900947.SS) 3.36 0.295 1.81 锦州港 (600190.SS)(900952.SS) 3.68 0.338 1.73 九龙山 (600555.SS)(900955.SS) 3.26 0.316 1.64 凌云股份(600480.SS)(900957.SS) 7.12 0.463 2.44 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000