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市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 16:08 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元追随欧元走低,关注英国零售销售数据

路透伦敦9月20日电---英镑兑美元周四下跌,追随欧元走势,投资者谨慎等待0830GMT的英国零售销售,该数据有可能加剧对英国经济脆弱性的担忧.

英国8月零售销售或表现为下滑0.4%,分析师认为甚至可能更差.这可能会加剧对英国央行祭出更多货币宽松措施可能性的担忧.

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