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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 16:25 BJT

〔金属期市〕期铜回落,此前中国及法国公布制造业数据

路透新加坡9月20日电---期铜周四下滑,因此前数据显示9月中国制造业活动持续萎缩.而后公布的数据显示法国企业活动恶化,拉低欧元兑美元,令期铜价格进一步承压.

汇丰稍早公布,9月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值微升至47.8,为两个月高位,脱离上月终值所创41个月最低水准47.6,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方.[ID:nSB1787428]

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