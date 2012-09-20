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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 16:56 BJT

〔中国债市〕利率债收益率稳中有降,因预期资金紧张或仅是暂时现象

路透上海9月20日电---中国银行间债市周四国债等主要利率产品收益率稳中有降,基本未受渐紧的资金面影响,因机构多预期流动性紧张态势或仅是暂时现象.

交易员并称,今日稍早公布的汇丰制造业PMI初值变化不大,未来经济增长预期亦未因此有所变化.因此预计现券近期应该还是以震荡盘整为主.

汇丰9月中国制造业PMI初值微幅回升,脱离41个月低点,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.受政府宽松举措带动,第四季开始有望温和改善.[ID:nSB1787428]

上海一银行交易员表示,今日国债等"现券收益率有所下降,资金紧张没有影响到现券."

他解释说,在央行有望持续逆回购预期支撑下,市场对资金面整体预期相对乐观.在目前回购利率水平下,现券所受影响较为有限.

资金市场主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS在季末因素推动下继续大涨,其中隔夜品种维持约50个基点(bp)的涨幅;七天期在扩大升势后,与一天期仍存有近10bp的利率"倒挂".[ID:nSB1787932]

上海另一银行交易员并指出,美国推出QE3之后,中国经济走向成为下一步关注重点.而稍早公布的PMI未有太多超预期之处,现券仅作技术性调整.

剩余期限约6.96年的国债120016券最新成交tCN120016=CFXS在3.4150%,较上日尾盘的3.4550%下跌4个基点(bp);短端的央票方面,成交居前、剩余期限约2.6个月的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在2.9499%,上日尾盘为2.9302%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 4.0057 3.9214

上日 3.5171 3.3319

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0170/2.9480

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7821/2.7001

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3000/3.2470 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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