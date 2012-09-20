〔中国债市〕利率债收益率稳中有降,因预期资金紧张或仅是暂时现象

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透上海9月20日电---中国银行间债市周四国债等主要利率产品收益率稳中有降,基本未受渐紧的资金面影响,因机构多预期流动性紧张态势或仅是暂时现象.
交易员并称,今日稍早公布的汇丰制造业PMI初值变化不大,未来经济增长预期亦未因此有所变化.因此预计现券近期应该还是以震荡盘整为主.
汇丰9月中国制造业PMI初值微幅回升,脱离41个月低点,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.受政府宽松举措带动,第四季开始有望温和改善.[ID:nSB1787428]
上海一银行交易员表示,今日国债等"现券收益率有所下降,资金紧张没有影响到现券."
他解释说,在央行有望持续逆回购预期支撑下,市场对资金面整体预期相对乐观.在目前回购利率水平下,现券所受影响较为有限.
资金市场主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS在季末因素推动下继续大涨,其中隔夜品种维持约50个基点(bp)的涨幅;七天期在扩大升势后,与一天期仍存有近10bp的利率"倒挂".[ID:nSB1787932]
上海另一银行交易员并指出,美国推出QE3之后,中国经济走向成为下一步关注重点.而稍早公布的PMI未有太多超预期之处,现券仅作技术性调整.
剩余期限约6.96年的国债120016券最新成交tCN120016=CFXS在3.4150%,较上日尾盘的3.4550%下跌4个基点(bp);短端的央票方面,成交居前、剩余期限约2.6个月的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在2.9499%,上日尾盘为2.9302%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 4.0057 3.9214
上日 3.5171 3.3319
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0170/2.9480
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7821/2.7001
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3000/3.2470 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000