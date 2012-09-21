《中国债券市场每日交易备忘》--9月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国浙江省87亿元人民币五/七年期固息地方债上午10:00-10:40招标 国电集团50亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),民生银行和北京银行主承 宁波开发投资集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),上海银行主承 广州万宝集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 江苏苏通大桥10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 山西能源交通投资公司17亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部代发206亿元三年期固息地方债129109,票面利率3.47% 财政部代发210亿元五年期固息地方债129110,票面利率3.58% 国家开发银行60亿元三年期固息债120239,票面利率3.8087% 国开行60亿元五年期固息债120240,票面利率4.0741% 国开行60亿元七年期固息债120241,票面利率4.1902% 国开行60亿元10年期固息债120242,票面利率4.29% 克拉玛依城投20亿元七年期固息债1280267,票面利率7.15% 亳州建投15亿元七年期固息债1280269,票面利率7.68% 上虞交通投资公司10亿元七年期固息债1280282,票面利率6.70% 台州椒江区国资公司10亿元八年期固息债1280285,票面利率7.46% 冀东发展集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280286,票面利率6.30% 郴州城投16亿元七年期固息债1280287,票面利率7.34% 无锡建设发展投资公司12亿元七年期固息债1280289,票面利率6.60% 华电国际( 1071.HK )( 600027.SS )30亿元九个月期超短融011216002,票面利率4.15% 中国铝业( 2600.HK )( 601600.SS )20亿元六个月期超短融011220005,票面利率4.15% 武汉新港建设集团8亿元一年期短融041264025,票面利率5.10% 国家电网50亿元一年期短期融资券041251030,票面利率4.24% 上海华谊集团40亿元一年期短融041251028,票面利率4.37% 北大荒( 600598.SS )5亿元一年期短融041254047,票面利率4.60% 甘肃建设投资集团5亿元三年期中票1282354,票面利率5.65% 龙城旅游控股集团3亿元三年期中期票据1282355,票面利率6.60% 金隅股份( 601992.SS )( 2009.HK )20亿元五年期中票1282356,票面利率5.58% 红豆集团8亿元三年期中票1282357,票面利率6.50% 盐城国资投资集团5亿元五年期中票1282358,票面利率6.70% 吉林森林工业集团8.7亿元五年期中票1282359,票面利率6.05% 大沽化工4亿元三年期中票1282360,票面利率6.60% ============================================================================== 三、缴款: 包头国资运营公司8亿元七年期固息债1280290,票面利率7.03% 中国航油30亿元六个月期超短融 中航工业集团20亿元九个月期超短融 中国中冶( 601618.SS )( 1618.HK )30亿元九个月期超短融 天津建材集团4亿元一年期短融 美邦服饰( 002269.SZ )8亿元一年期短融 河北冀衡集团2.4亿元一年期短融 宁沪高速( 600377.SS )10亿元一年期短融 强生控股( 600662.SS )5亿元一年期短融 盘江投资控股10亿元五年期中票 广州电器装备集团4亿元三年期中票 江苏交通控股公司15亿元10年期中票 重庆机电控股集团6亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 东风汽车集团( 0489.HK )30亿元三年期中票0982131到期兑付,票面利率3.80% 中国人民银行10亿元一年期央票1101072到期兑付,参考收益率3.5840% 中国盐业总公司5亿元10年期固息债078054付息,票面利率5.36% 柳州城投10亿元10年期固息债078055付息,票面利率5.51% 台州基础设施投资公司8亿元10年期固息债078056付息,票面利率5.69% 安阳钢铁( 600569.SS )8亿元10年期固息债078057付息,票面利率5.45% 上海华谊集团8亿元10年期浮息债(七天Shibor基准)078058付息,基本利差2.35% 平安银行( 000001.SZ )5亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(三个月Shibor基准)次级债081602付息,基本利差1.40% 进出口银行146.7亿元三年期固息金融债100308付息,票面利率2.77% 中国石油集团100亿元三年期中票1182257付息,票面利率5.74% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国将进一步推进企业发债方式的创新.中国证券报周五报导,国家发改委鼓励各地在企 业债发行中积极稳妥开展金融产品创新,探索在保障房建设领域开展项目收益债试点. [ID:nSB1789686] --中国国家税务总局官员近日透露,房产税下一步扩大试点范围,并逐步建立房地产税制度, 房地产税深化可能在年底或明年3月份以后.[ID:nSB1789654] --中国版"巴塞尔协议III"定于明年初开始实施,对银行资本金提出更严格要求.中国证券报 周五报导援引权威人士透露,上市商业银行有望获准通过降低分红比例增加利润留存,促使资本 补充转向"内生性"增长.[ID:nSB1789680] --国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 边竞/李宏薇; 审校 刘昕