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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 17:15 BJT

〔标题新闻〕马来西亚9月1-20日棕榈油出口较上月同期增12.8%至900,450吨--船货调查机构SGS

注:SGS全称为Societe Generale de Surveillance.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nSB1788518]

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