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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 17:22 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶追随油价下跌,受累于中国制造业数据疲弱

路透东京9月20日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周四追随原油价格下跌,因中国制造业数据疲弱激发外界担忧全球经济成长.

TOCOM指标2月期胶JRUc6下降6.1日圆,或2.3%,结算价报每公斤253.9日圆.该合约曾下跌3.4%,低见251.2日圆.

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