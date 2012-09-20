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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 17:23 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月20日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商    主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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*国电集团     300        50      3    9/21簿记建档  民生银行      AAA       9/25       9/26
                                                    北京银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额   拟发规模  期限     发行日        主承销商  主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)     (亿元)   (月)                                       (缴款日)   
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*广东温氏       11         3       12   9/25簿记建档     农业银行     AA       9/26     9/27
食品集团
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*山东魏桥       20         2       12   9/25簿记建档     招商银行     AA       9/27     9/28
创业集团                   8       12   (中债信用增进提供担保)
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*成都大陆        4         4       12   9/27簿记建档     农业银行     AA-      9/28     9/29
希望集团
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*郑州煤炭       30        30       12   9/27簿记建档     浦发银行     AA+      9/28     9/29
工业集团                                                 兴业银行
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宁波开发        10         5       12   9/21簿记建档     上海银行     AA+      9/24     9/25
投资集团  
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广州万宝集团    16         8       12   9/21簿记建档     农业银行     AA       9/24     9/25
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江苏苏通大桥    10        10       12   9/21簿记建档     招商银行     AA       9/25     9/26
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中国水电        22        10       12   9/24簿记建档     农业银行     AAA      9/25     9/26
(601669.SS)
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新疆新业国资    16         8       12   9/25簿记建档     交通银行     AA+      9/26     9/27
                                                         兴业银行
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华电能源        13        13       12   9/25簿记建档     兴业银行     AA+      9/26     9/27
(600726.SS)                                              中信银行
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广州纺织         6.8       2       12   9/25簿记建档     北京银行     AA-      9/26     9/27
工贸企业集团
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淮南矿业集团    68        30       12   9/25簿记建档     民生银行     AAA      9/26     9/27
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湖北能源集团    20        20       12   9/25簿记建档     建设银行     AA+      9/26     9/27
                                                         光大银行 
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百联集团        29        20       12   9/25簿记建档     工商银行     AAA      9/26     9/27
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德美化工         5         1       12   9/25簿记建档     招商银行     AA-      9/27     9/28
(002054.SZ) 
=============================================================================================
龙力生物         6.5       3.5     12   9/26簿记建档     华夏银行     AA-      9/28     9/29
(002604.SZ)
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平高电气         5         5       12   9/26簿记建档     广发银行     AA       9/27     9/28
(600312.SS)
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华联股份         6         6       12   9/26簿记建档     北京银行     AA-      9/27     9/28
(000882.SZ)
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山东三星集团    10         6       12      推迟发行      中信银行     AA-       --       --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

 发行人     注册金额  拟发规模  期限     发行日        主承销商   主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                        (缴款日)
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*安徽中鼎       4.2       4.2    3     9/27簿记建档    工商银行      AA-      9/28      9/29
控股集团              (中债信用增进公司提供担保)
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*江苏盐业集团   5         5      5     9/27簿记建档    交通银行      AA       9/28      9/29
                      (第3年末附发行人赎回权)
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*中煤矿山       4         4      5     9/27簿记建档    招商银行      AA       9/28      9/29
建设集团
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*四川长虹      20        10      3     9/27簿记建档    华夏银行      AA       9/28      9/29
电子集团
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*丽江旅游       3.4       2.5    5     9/27簿记建档    招商银行      AA-      9/28      9/29
(002033.SZ)
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*湖北铁路       9         6      5     9/27簿记建档    华夏银行      AA       9/28      9/29
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山西能源交通   17        17      5     9/21簿记建档    中信银行      AA+      9/25      9/26 
投资有限公司
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泰州华信药业    9.5       9.5    5     9/24簿记建档    华夏银行      AA       9/26      9/27
                                                       浦发银行   
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湖北交通投资   120       40      7     9/24簿记建档    国开行        AAA      9/25      9/26
                                                       浦发银行
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天津高速        40       20      5     9/24

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