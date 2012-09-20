《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月20日

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *国电集团 300 50 3 9/21簿记建档 民生银行 AAA 9/25 9/26 北京银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *广东温氏 11 3 12 9/25簿记建档 农业银行 AA 9/26 9/27 食品集团 ============================================================================================= *山东魏桥 20 2 12 9/25簿记建档 招商银行 AA 9/27 9/28 创业集团 8 12 (中债信用增进提供担保) ============================================================================================= *成都大陆 4 4 12 9/27簿记建档 农业银行 AA- 9/28 9/29 希望集团 ============================================================================================= *郑州煤炭 30 30 12 9/27簿记建档 浦发银行 AA+ 9/28 9/29 工业集团 兴业银行 ============================================================================================= 宁波开发 10 5 12 9/21簿记建档 上海银行 AA+ 9/24 9/25 投资集团 ============================================================================================= 广州万宝集团 16 8 12 9/21簿记建档 农业银行 AA 9/24 9/25 ============================================================================================= 江苏苏通大桥 10 10 12 9/21簿记建档 招商银行 AA 9/25 9/26 ============================================================================================= 中国水电 22 10 12 9/24簿记建档 农业银行 AAA 9/25 9/26 (601669.SS) ============================================================================================= 新疆新业国资 16 8 12 9/25簿记建档 交通银行 AA+ 9/26 9/27 兴业银行 ============================================================================================= 华电能源 13 13 12 9/25簿记建档 兴业银行 AA+ 9/26 9/27 (600726.SS) 中信银行 ============================================================================================= 广州纺织 6.8 2 12 9/25簿记建档 北京银行 AA- 9/26 9/27 工贸企业集团 ============================================================================================= 淮南矿业集团 68 30 12 9/25簿记建档 民生银行 AAA 9/26 9/27 ============================================================================================= 湖北能源集团 20 20 12 9/25簿记建档 建设银行 AA+ 9/26 9/27 光大银行 ============================================================================================= 百联集团 29 20 12 9/25簿记建档 工商银行 AAA 9/26 9/27 ============================================================================================= 德美化工 5 1 12 9/25簿记建档 招商银行 AA- 9/27 9/28 (002054.SZ) ============================================================================================= 龙力生物 6.5 3.5 12 9/26簿记建档 华夏银行 AA- 9/28 9/29 (002604.SZ) ============================================================================================= 平高电气 5 5 12 9/26簿记建档 广发银行 AA 9/27 9/28 (600312.SS) ============================================================================================= 华联股份 6 6 12 9/26簿记建档 北京银行 AA- 9/27 9/28 (000882.SZ) ============================================================================================= 山东三星集团 10 6 12 推迟发行 中信银行 AA- -- -- ============================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *安徽中鼎 4.2 4.2 3 9/27簿记建档 工商银行 AA- 9/28 9/29 控股集团 (中债信用增进公司提供担保) ============================================================================================= *江苏盐业集团 5 5 5 9/27簿记建档 交通银行 AA 9/28 9/29 (第3年末附发行人赎回权) ============================================================================================= *中煤矿山 4 4 5 9/27簿记建档 招商银行 AA 9/28 9/29 建设集团 ============================================================================================= *四川长虹 20 10 3 9/27簿记建档 华夏银行 AA 9/28 9/29 电子集团 ============================================================================================= *丽江旅游 3.4 2.5 5 9/27簿记建档 招商银行 AA- 9/28 9/29 (002033.SZ) ============================================================================================= *湖北铁路 9 6 5 9/27簿记建档 华夏银行 AA 9/28 9/29 ============================================================================================= 山西能源交通 17 17 5 9/21簿记建档 中信银行 AA+ 9/25 9/26 投资有限公司 ============================================================================================= 泰州华信药业 9.5 9.5 5 9/24簿记建档 华夏银行 AA 9/26 9/27 浦发银行 ============================================================================================= 湖北交通投资 120 40 7 9/24簿记建档 国开行 AAA 9/25 9/26 浦发银行 ============================================================================================= 天津高速 40 20 5 9/24
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000