〔中国汇市〕人民币收升至五个月新高,市场料短期升幅有限(更新版)

(新增收盘报价)

* 人民币收升至五个月来新高

* QE3继续施压美元,引发抛压加剧

* 中间价持稳,与交投区间价差继续扩大

* 即期交投连续七日高于中间价运行

* 估计后期人民币仍有上升空间,但幅度有限

路透北京9月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收升至五个月来新高,盘中并一度突破6.30关口.美国量化宽松政策(QE3)增强美元贬值预期,且昨日市场料已触及很多交易机构美元多头的止损位,从而进一步加剧美元抛压.但鉴于短期人民币升幅过猛,市场预计其续升幅度有限.

市场人士称,尽管人民币昨收创四个半月新高,然今日中间价变动甚微,显示央行维稳的一贯姿态,但市场抛压加剧令中间价与交投区间的价差继续扩大,带动即期交投连续七个交易日高于中间价运行.

此前受中国经济趋缓影响,在9月之前的将近半年时间里,即期交投多数低于当日中间价运行.

一位大型企业交易员称,今天人民币即期汇价盘中一度上穿6.30,不过时间很短,市场还是有很多美元买盘.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.3038 6.2945 6.3089 6.3380 6.3392 6.3093

"之前美元存款非常多,QE3后美元的收益(预期)更低了,而近期人民币在升值通道中,使得美元存款都出来了,引发结汇盘,近一段时间美元的结汇比较多."北京一国有银行交易员称.

上述交易员称,QE3出来后传导到客户层面的确有一定的时滞,不过这两天人民币的升值已经比较猛,而央行维稳姿态不减,估计后期人民币升值幅度相对有限.

"人民币升值应该有限,毕竟现在经济形势还不是很好,尤其是外贸形势,国家提倡稳出口,不希望能够升值太多,中间价的维稳亦令升值幅度受限,今后会小幅向上波动."上述交易员称.

另一位国有银行交易员称,考虑到之前中资大行大多看涨人民币,而部分股份制银行和外资行都觉得即期区间将在6.3300-6.3800之间震荡,甚至有些外资行短期看贬人民币,这几天人民币上涨突破其心理预期,估计有强制止损盘出来,导致这两天升值"特别快、特别猛",进一步增加美元抛压.

该交易员称,市场在刺穿6.30后,引发恐慌性美元抛盘.目前市场缺乏人民币贬值的动力,因缺乏美元买盘.但对于人民币中长期偏贬预期是否逆转还不好说,毕竟掉期点数还很高.

以下为北京时间17:35,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4145/85 6.4120

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3134/71 6.3185

东京汇市澳元兑美元AUD=D4下跌0.8%至1.0388美元,在汇丰9月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值公布后承压.该数据显示中国制造业仍然低迷.[FRX/CN]

境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,460点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4498元.

汇丰9月中国制造业PMI初值微幅回升,脱离41个月低点,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.受政府宽松举措带动,第四季开始有望温和改善.[ID:nSB1787428]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽/曾祥进

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