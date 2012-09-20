〔CNH市场动态〕人民币即期升逾四个月新高,QE3后续影响及技术反弹所致

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透香港9月20日电---香港离岸人民币即期CNH=周四升至逾四个月新高.市场人士称,既有QE3的后续影响,亦有技术反弹需求所致.
本地时间17:35,香港离岸市场人民币兑美元即期CNH=报6.3134/71,盘中一度报6.3066,创5月9日以来的四个月新高.
市场人士称,美国推出新一轮宽松货币政策(QE3)之后的后续影响,令持有美元的兴趣有所减弱.不过,短期人民币上涨幅度料有限,长期看人民币还是偏弱,主要是因为中国经济疲弱的现状.
"人民币今年以来贬值的幅度已经差不多了,技术上反弹的需求,但预期会比较有限."香港一台资银行交易员称.
上述交易员预期,CNH的短期交易区间可能在6.28--6.35之间.
汇丰在一份报告中指出,维持今年人民币升值空间有限的看法,这是因为市场咸认中国的政策将更多地着重于经济成长,而非打击通胀.在此种前提下,人民币汇价相应较为稳定.
以下为北京时间17:35,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4145/85 6.4120
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3134/71 6.3185
美元指数.DXY最新涨0.61%至79.543点.(完)
--发稿 李文科/李珊珊;审校 曾祥进
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路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000