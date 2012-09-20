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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 18:50 BJT

〔CNH市场动态〕人民币即期升逾四个月新高,QE3后续影响及技术反弹所致

路透香港9月20日电---香港离岸人民币即期CNH=周四升至逾四个月新高.市场人士称,既有QE3的后续影响,亦有技术反弹需求所致.

本地时间17:35,香港离岸市场人民币兑美元即期CNH=报6.3134/71,盘中一度报6.3066,创5月9日以来的四个月新高.

市场人士称,美国推出新一轮宽松货币政策(QE3)之后的后续影响,令持有美元的兴趣有所减弱.不过,短期人民币上涨幅度料有限,长期看人民币还是偏弱,主要是因为中国经济疲弱的现状.

"人民币今年以来贬值的幅度已经差不多了,技术上反弹的需求,但预期会比较有限."香港一台资银行交易员称.

上述交易员预期,CNH的短期交易区间可能在6.28--6.35之间.

汇丰在一份报告中指出,维持今年人民币升值空间有限的看法,这是因为市场咸认中国的政策将更多地着重于经济成长,而非打击通胀.在此种前提下,人民币汇价相应较为稳定.

以下为北京时间17:35,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4145/85 6.4120

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3134/71 6.3185

美元指数.DXY最新涨0.61%至79.543点.(完)

--发稿 李文科/李珊珊;审校 曾祥进

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