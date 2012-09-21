中年男性易失身份认同感 自杀风险高--研究

标题新闻：新西兰第四季经季节调整的零售销售量环比上升0.8%、同比上升4.2%
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 Kate Kelland
路透伦敦9月20日电---英国研究人员周四称，成长于较差背景的中年男性自杀的可能性比普通男性高10倍，这通常是因为他们失去身份认同感和男子骄傲感。
在英国慈善机构Samaritans委托开展的研究中，健康专家探索了为何男性在30、40以及50几岁时结束自己生命的风险大幅升高。
研究人员称，结果表明自杀并非简单的精神健康问题，还与男性在社会中的地位，以及男性在设法抵抗抑郁、焦虑以及其他问题时社会无法适应男性的需求有关。
"自杀是精神健康问题...也是一个社会与健康不平等问题，"爱丁堡大学健康政策研究教授以及Samaritans受托人Stephen Platt说道。
"我们在这个报告中强调的……不是文明社会感到舒服的问题。"
该研究报告聚焦英国社会，但参与专家与很多发达国家有联系，特别是那些经历了从后工业时代向服务驱动型经济转变的国家。
报告称，中年男性属于"缓冲"的一代，他们不确定是应该向父辈一样更传统、安静和简朴，还是应该向子女一样更进取和个人主义。
"过去60年劳动力市场属性的改变，影响了工人阶级男性，"报告称。"随着传统男性行业的下滑，他们不仅失去了工作，还失去了男性骄傲感及身份认同感的来源。"(完)
--编译：张家伟 发稿：王凤昌
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今日CBOT大豆预估成交量为242,509口，豆粕为116,063口，豆油为137,254口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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