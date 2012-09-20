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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 18:14 BJT

〔东南亚股市〕收低,大盘股带动马来西亚股市跌至一周低点

路透曼谷9月20日电---东南亚股市周四下跌,折射出全球市场的疲软.马来西亚股市受大盘股拖累挫至一周低点.新加坡和菲律宾股市亦跌至近一周最低.

马来西亚股市.KLSE收低1.3%,至1,625.59点,为9月12日来最低收位,马来亚银行(Malayan Banking Bhd)(MBBM.KL)和Genting(GENT.KL)分别以3.4%和2.4%的跌幅带领大盘走低.

马来西亚证交所称,当地机构卖出4,060万马币(林吉特)股票,外资买入5,390万马币股票.

1008GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3062.61 -13.02 -0.42 +15.73 2646.35

马来西亚 .KLSE 1625.59 -20.52 -1.25 +6.20 1530.73

泰国 .SETI 1282.68 -2.78 -0.22 +25.10 1025.32

印尼 .JKSE 4217.52 -27.20 -0.64 +10.35 3821.99

菲律宾 .PSI 5294.97 -22.06 -0.41 +21.11 4371.96

越南 .VNI 389.28 -5.27 -1.34 +10.73 351.55

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(完)

--编译 程琳/许娜;审校 田建华

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