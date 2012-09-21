(重温稿)〔台湾货币市场〕短率波澜不兴,央行如预期维持利率不变

* 短率持稳

* 央行存单收受情况不出意料

* 市场静观其变

记者 高洁如

路透台北9月20日电---台湾银行间短期利率周四大致平稳.银行交易员普遍反映,市场资金情势持稳,且央行今日收受存单情况也不出意料之外,市场变化不大.央行一如外界预期维持利率不变,惟明日仍需观察是否有调整存单利率的举动.

多位交易人士指出,根据近午央行初步回覆的存单核可情况来看,今日存单到期偏少,因此多家银行普遍拿到稍多一些或持平于到期金额的存单.此外不管在存单金额及天期的核可上,都与先前相似.此外,央行委托银行代收隔夜天期存单的的利率今天也照旧在0.388%,市场目前看来相当平静.

台湾央行周四公布第三季理监事会议决议维持利率不变,符合市场预期,且为去年9月来第五度维持重贴现率在1.875%不变.[ID:nST0555271]

此次央行在声明中表示,市场资金足以支应流动性,超额准备维持适中水准;目前货币政策是适度宽松,利率是要看未来的物价走势.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,上日在0.387%;区间落在0.295-0.50%,同于上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.56%,上日在0.388-0.57%.

**短票区间平稳**

短票方面,票券商指出,盘初资金情势稍嫌紧张,银行的资金有些分配不均.预期下周的月底资金紧张情势将升高,主要还是因为不少银行不承做跨季底的短票.

为因应此情势,交易员表示,目前票券商多先与银行承做落点跨月的拆款,引导资金落点拉长,以度过月底的紧张期.

"今天已经有些银行可以做跨月的拆款了,"一位票券商交易员说.他们也说,跨月的拆款利率较短期拆款高约1基点,升高幅度并不明显.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%;大致同上日.

台湾央行周四公布,今日共发行561.65亿台币存单.若相较存单到期金额436亿,存单发行余额增125.65亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)567.5亿台币,周五还有2,770亿台币的存单将到期.

拆款中心资料PIBC显示,周四超额准备为负60亿台币;累计超额准备为22亿台币,加计前期1%的超额准备为984亿台币.

**公债RP利率未变**

公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.近期央行冲销力道相对较小,纵然有季底因素,但银行体系资金丰沛,市场找券需求仍多,惟因市场多预期央行不会调整利率,令RP利率仅维持在既有区间不动.

一票券商交易员指出,今日资金很宽松,早上不到10:00就已补足缺口.因此RP也少做,利率则没变.

另一证券商交易员称,下周就要迈入季底,但以目前市场的资金状况来看,RP利率将可持稳到本月结束.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)