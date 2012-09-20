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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 18:57 BJT

〔欧元区政经〕ECB仍致力于履行维持物价稳定的职责--ECB执委科尔

路透法兰克福9月20日电---欧洲央行执委科尔周四表示:

* 新的购债计划是维护欧元区物价稳定的重要一部分,与条约相符

* 央行独立与明确关注物价稳定是必要的,但不足以确保带来稳定、较低的通胀率

* ECB仍致力于采取一切措施履行维持物价稳定的职责

* 新购债计划不会引发通胀,不是货币融资行为,不会对ECB资产负债表构成威胁也不是量化宽松措施

* 央行拥有无限的货币创造能力是一种误解.(完)

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