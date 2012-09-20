〔中国债市〕利率互换下跌,经济增长或趋稳降低政策利好预期

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透北京9月20日电---中国人民币利率互换(IRS)周四下跌,曲线更趋平坦.央行公开市场大额净投放坚定机构决心;汇丰9月PMI初值虽显示中国经济增长仍乏力,但或在渐趋稳,IRS市场应声向下.
"汇丰PMI数据比上月好一些,...股票跌得多,现券和IRS整体也在下."华东地区一银行交易员称,"逆回购借出的钱挺多."
上海一外资银行交易员则称,除了央行公开市场对节前流动性的支撑外,机构主动持仓的动力不足,IRS利率的下行,或亦与客盘驱动有关.
他进一步指出,短期看,IRS进一步上调的动能并不是很足,虽然基准回购利率仍处相对高位;中期看,则需视外围量化宽松政策的推出,对国内外基本面的影响而定.
中国央行公开市场本周净投放1,010亿元人民币.季末存款争夺战进入白热化,且国庆长假即将来临,导致市场流动性渐趋紧张,央行顺势结束此前连续三周的净回笼.[CN/CN]
汇丰9月中国制造业PMI初值微幅回升,脱离41个月低点,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.受政府宽松举措带动,第四季开始有望温和改善.[ID:nSB1787428]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.3340/3.4400 3.1975/3.2917 3.1983/3.2900 3.2467/3.3400 3.2660/3.5040
周三 3.3120/3.4200 3.1808/3.2767 3.1833/3.2783 3.2267/3.3217 3.2440/3.4900
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变动 +0.0220/+0.0200 +0.0167/+0.0150 +0.0150/+0.0117 +0.0200/+0.0183 +0.0220/+0.0140
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000