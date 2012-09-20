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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 18:46 BJT

〔中国债市〕利率互换下跌,经济增长或趋稳降低政策利好预期

路透北京9月20日电---中国人民币利率互换(IRS)周四下跌,曲线更趋平坦.央行公开市场大额净投放坚定机构决心;汇丰9月PMI初值虽显示中国经济增长仍乏力,但或在渐趋稳,IRS市场应声向下.

"汇丰PMI数据比上月好一些,...股票跌得多,现券和IRS整体也在下."华东地区一银行交易员称,"逆回购借出的钱挺多."

上海一外资银行交易员则称,除了央行公开市场对节前流动性的支撑外,机构主动持仓的动力不足,IRS利率的下行,或亦与客盘驱动有关.

他进一步指出,短期看,IRS进一步上调的动能并不是很足,虽然基准回购利率仍处相对高位;中期看,则需视外围量化宽松政策的推出,对国内外基本面的影响而定.

中国央行公开市场本周净投放1,010亿元人民币.季末存款争夺战进入白热化,且国庆长假即将来临,导致市场流动性渐趋紧张,央行顺势结束此前连续三周的净回笼.[CN/CN]

汇丰9月中国制造业PMI初值微幅回升,脱离41个月低点,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.受政府宽松举措带动,第四季开始有望温和改善.[ID:nSB1787428]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.3340/3.4400 3.1975/3.2917 3.1983/3.2900 3.2467/3.3400 3.2660/3.5040

周三 3.3120/3.4200 3.1808/3.2767 3.1833/3.2783 3.2267/3.3217 3.2440/3.4900

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变动 +0.0220/+0.0200 +0.0167/+0.0150 +0.0150/+0.0117 +0.0200/+0.0183 +0.0220/+0.0140

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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