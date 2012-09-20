欧洲已公布经济指标--2012/9/20

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.5-r -0.3-@-f -0.5-r
德国 第二季 +0.3-@-f +0.5-@-f +0.5-u-f
法国 第二季 持平-p 持平 +0.2-p
意大利 第二季 -0.8-f -0.8-f -2.6-f
消费者物价指数(CPI):
英国 8月 +0.5 +0.1 +2.5
德国 8月 +0.4-f +0.4-f +2.1-f
法国(HICP) 8月 +0.7 -0.5 +2.4
意大利(HICP) 8月 0.0-f -1.7-f +3.3-f
生产者物价指数(PPI):
英国 8月 +0.5 +0.1-r +2.2
德国 8月 +0.5 持平 +1.6
法国 6月 -0.9 -1.0 +1.3
意大利 7月 +0.3 -0.1 +2.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 8月 4.8-@-p 4.8-@-f
德国 8月 6.8-@ 6.8-@
法国 第二季 10.2-@ 10-@-r
意大利 7月 10.7-@ 10.7-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 王翔琼;审校 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000