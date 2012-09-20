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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 19:07 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至11个月低点,受库存增加打压

路透新加坡9月20日电---马来西亚棕榈油期货周四降至今年以来的最低,因库存增加,且数据显示中国制造业持续萎缩,亦打压棕榈油价格.

棕榈油期货跌至每吨2,804马币(林吉特),创下2011年10月以来最低.由于外界预期美国中西部作物收成将高于预期,全球油籽供应料会回升.

数据显示9月中国制造业连续第11个月萎缩,表明该国可能连续第七个季度经济成长放缓,这亦打压棕榈油价格.[ID:CN1787428]

"港口棕榈油过剩,仓库是满的,产量也不错,因此价格承压,"一全球大宗商品机构的交易商表示,"除此之外,整体外部需求也疲弱."

指标12月棕榈油期货FCPOc3收低1.4%,至每吨2,820马币(918美元).

总成交量为41,875口,高于往常的25,000口.

据船货调查机构公布的最新数据显示,出口仍然强劲,但交易商表示库存增加打压市场,9月库存可能超过220万吨,这将是今年以来的最高水准.

"相比上个月而言出口较好.但主要问题是库存必须减少,才能让市场走高,"一驻马来西亚的外国大宗商品经纪公司交易商称.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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