〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至11个月低点,受库存增加打压

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透新加坡9月20日电---马来西亚棕榈油期货周四降至今年以来的最低,因库存增加,且数据显示中国制造业持续萎缩,亦打压棕榈油价格.
棕榈油期货跌至每吨2,804马币(林吉特),创下2011年10月以来最低.由于外界预期美国中西部作物收成将高于预期,全球油籽供应料会回升.
数据显示9月中国制造业连续第11个月萎缩,表明该国可能连续第七个季度经济成长放缓,这亦打压棕榈油价格.[ID:CN1787428]
"港口棕榈油过剩,仓库是满的,产量也不错,因此价格承压,"一全球大宗商品机构的交易商表示,"除此之外,整体外部需求也疲弱."
指标12月棕榈油期货FCPOc3收低1.4%,至每吨2,820马币(918美元).
总成交量为41,875口,高于往常的25,000口.
据船货调查机构公布的最新数据显示,出口仍然强劲,但交易商表示库存增加打压市场,9月库存可能超过220万吨,这将是今年以来的最高水准.
"相比上个月而言出口较好.但主要问题是库存必须减少,才能让市场走高,"一驻马来西亚的外国大宗商品经纪公司交易商称.(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000