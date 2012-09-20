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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 20:49 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场现货价差反弹,预计冬季前需求上升

路透新加坡9月20日电---亚洲燃料油市场周四上涨,180-cst和380-cst燃料油现货价差反弹,因预计冬季前需求上升.

根据路透数据,380-cst燃料油价差上涨0.60美元,至每吨较新加坡现货报价升水0.95美元,为四个交易日以来最高.

180-cst燃料油的价差上涨0.35美元,至每吨较新加坡现货报价升水2.10美元的三个交易日高位.

据察中国积极进口燃料油,不过独立炼厂询价放慢.听说日本也在利用当前价格较低之势买入燃料油.

日本石油连盟会(PAJ)公布的数据显示,截至9月15日一周,日本低硫及高硫C型燃料油库存双双下降2-3%.

数据显示,低硫C型燃料油库存为83万公升,高硫燃料油库存为160万公升.

另外新加坡国际企业发展局(IES)公布的数据显示,该国岸上燃料油库存增加104.4万桶,至六周高位1,998.4万桶.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

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