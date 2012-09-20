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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 19:54 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油升水连续第三日攀涨,受澳洲需求提振

路透新加坡9月20日电---亚洲柴油升水周四连续第三日攀涨,交易商称由于炼厂维护,澳洲进口需求增长.

路透数据显示,含硫10ppm的柴油现货升水上涨0.1美元,至每桶较新加坡报价升水4.45美元,为7月12日以来最高.

大型油企BP本周在新加坡交易时段买入第二批含硫10ppm的柴油船货,市场人士称目的地可能是澳洲.

据称BP已租下一搜运载柴油的货船,运费比通常要高.一些交易商表示,这可能是其澳洲炼厂运作的迹象.

Caltex Australia正在对悉尼日产量13.5万桶的炼厂进行部分维护工作.该炼厂8月底开始维护,料将在10月初全面运作.

高硫柴油升水也上涨,很可能是因为预期有来自越南的需求.一知情人士表示,越南最大的燃料进口商Petrolimex料将于下周公布其第四季的定期柴油需求.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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