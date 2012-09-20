〔新闻稿〕欧元区政策回应取得进步,但风险犹存--惠誉

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
(以下摘自评级机构惠誉的新闻稿)
9月20日--欧元区政策制定者近期已列出或阐明了其理想的帮助建立更完善的经济和货币联盟并避免欧元区解体的策略.这支撑了我们对于欧元区将存在下去的观点.不过政治和执行风险仍然很高.尽管本月取得了进展,但远谈不上危机将能够解决,并且任何手段都不会马上见效.
5月时我们曾提出在六个月领域有问题需要解决:欧洲央行(ECB)融资;银行业监管;可靠的金融防火墙;结构性经济改革;财政一体化;政治和机构改革.前四个方面已取得进展,欧盟(EU)执委会主席巴罗索也对最后两个问题做出过评论.
9月6日ECB宣布了新的无限制主权债购买计划--直接货币交易(OMT).通过消除可兑换风险溢价和投资者对于次级债权人地位的担忧,此举应该能够降低流动性危机爆发的风险,但干预措施需要支撑市场的通道,而不是取而代之.
9月12日欧盟执委会提出的针对欧元区银行业的"单一监管机制"或有助于打破疲弱银行业与主权信用之间的关联.该提议是欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)资金用于直接重组银行资本金的先决条件.不过在2013年予以初步实施的时间表有些紧张,而且该提议可能比最终能够达成的协议要宏伟得多.
德国宪法法院9月12日有条件批准创设ESM,意味着有最低数量的欧元区成员国批准该机制.
ESM的5,000亿欧元贷款上限不能够覆盖西班牙和意大利中期内的总资金需求.但就像我们此前所说的,这给予ESM有力的能量使其在新发行债券中扮演"锚定投资者"的角色,加之ECB的OMT二级市场购买计划,可以降低流动性危机的风险.与OMT一样,ESM购债必需与市场融资互补,不能构成替代关系.
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000