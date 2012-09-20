〔新闻稿〕欧元区政策回应取得进步,但风险犹存--惠誉

(以下摘自评级机构惠誉的新闻稿)

9月20日--欧元区政策制定者近期已列出或阐明了其理想的帮助建立更完善的经济和货币联盟并避免欧元区解体的策略.这支撑了我们对于欧元区将存在下去的观点.不过政治和执行风险仍然很高.尽管本月取得了进展,但远谈不上危机将能够解决,并且任何手段都不会马上见效.

5月时我们曾提出在六个月领域有问题需要解决:欧洲央行(ECB)融资;银行业监管;可靠的金融防火墙;结构性经济改革;财政一体化;政治和机构改革.前四个方面已取得进展,欧盟(EU)执委会主席巴罗索也对最后两个问题做出过评论.

9月6日ECB宣布了新的无限制主权债购买计划--直接货币交易(OMT).通过消除可兑换风险溢价和投资者对于次级债权人地位的担忧,此举应该能够降低流动性危机爆发的风险,但干预措施需要支撑市场的通道,而不是取而代之.

9月12日欧盟执委会提出的针对欧元区银行业的"单一监管机制"或有助于打破疲弱银行业与主权信用之间的关联.该提议是欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)资金用于直接重组银行资本金的先决条件.不过在2013年予以初步实施的时间表有些紧张,而且该提议可能比最终能够达成的协议要宏伟得多.

德国宪法法院9月12日有条件批准创设ESM,意味着有最低数量的欧元区成员国批准该机制.