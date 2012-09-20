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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 20:22 BJT

〔全球贸易〕中国国家总理温家宝称,欧盟和中国都反对贸易保护主义

路透布鲁塞尔9月20日电---中国国家总理温家宝在与欧盟领导人举行峰会后周四表示:

* 欧盟和中国都反对贸易保护主义

* 全球经济复苏依旧脆弱

* 在解决债务危机方面欧洲走在正确的道路之上

* 欧洲能够克服债务危机

* 中国将继续投资于欧洲主权债市场

* 随着政策措施的发力,中国经济将企稳.(完)

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