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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 20:36 BJT

〔美国金融〕强烈支持新的开放式资产购买计划--波士顿FED总裁

路透马萨诸塞州9月20日电---波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周四表示:

* 强烈支持新的开放式资产购买计划

* 政策放松对经济持续复苏来说是必要的,应能够更早地实现充分就业

* 实现充分就业可能还需要几年的时间

* 上调利率前美联储需要确保"经济真真正正地走强"

* 美联储不想在经济乍现改善迹象时就撤出政策

* QE3的风险很小,相较于经济停滞的风险,其更易控制

* 有理由相信近期房市复苏苗头或将延续下去.(完)

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