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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 20:48 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格续跌,降至一个半月低点

路透新加坡9月20日电---亚洲石脑油价格周四连续第四个交易日下滑,触及一个半月低点每吨915美元,裂解价差也跌至两日低点每吨107.93美元,因供给充足.

基本面较差对升水构成压力,韩国湖南石油化学买入两笔2.5万吨11月上半月船货,成本加运费价(C&F)为每吨较日本现货报价高约10.50美元.这是大约三周来韩国出现的最低升水.

但并不是所有贸易商都认为市场将长期保持低迷,因亚洲裂解装置,尤其是韩国的裂解装置,都在开足马力.

亚洲最大的石脑油买家台塑石化已结束其年产293万吨的位于麦寮的裂解厂.

一家北亚的贸易商说:"买家开始购买11月船货.一些10月船货还未出手的卖家,可能不得不在压力下降低11月船货的升水."

"一旦这些船货得以消化,市场将快速反弹."

亚洲汽油裂解价差跳涨18.15%至三周高位每桶10.09美元,因需求坚挺.

--编译 王洋;审校 于春红

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