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市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 20:52 BJT

〔表格〕美国9月13日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿9月20日电---美国农业部(USDA)周四公布9月13日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 489.0 0.0 523.3 0.0 12,348.0 13,807.7

大麦 0.7 0.0 0.7 0.0 147.3 81.3

玉米 69.9 0.0 188.4 0.0 10,102.3 15,031.9

高粱 -0.1 0.0 0.0 0.0 511.7 365.9

大豆 712.3 5.5 720.2 5.5 21,437.0 15,082.2

豆粕 178.0 56.5 180.5 172.0 8,879.8 7,814.0

豆油 5.5 30.8 5.5 30.8 632.2 1,361.3

皮马棉 14.2 0.0 14.7 0.0 274.0 370.6

陆地棉 197.1 14.9 200.1 14.9 4,955.7 6,310.6

稻米 43.2 0.0 43.6 0.0 664.0 765.1 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王翔琼;审校 王洋

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