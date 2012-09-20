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市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 22:11 BJT

〔投行观点〕法国农业信贷银行业将甲骨文的目标价由32美元上调至36美元,评级为表现优于大盘

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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